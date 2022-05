Anzeige

BBL: Bayern München jubelt nach Krimi in Bonn und baut Führung in der Halbfinalserie aus Bayern jubelt nach Krimi

Othello Hunter wird für den FC Bayern Basketball zum Matchwinner © Imago

SPORT1

In der Halbfinalserie zwischen den Telekom Baskets Bonn und dem FC Bayern München kommt es in Spiel zwei zu einem wahren Krimi. Am Ende verzweifelt Bonn an einer seiner größten Stärken.

Was für Schlagabtausch!

In der easycredit BBL liefern sich die Telekom Baskets Bonn und der FC Bayern München in Spiel zwei der Halbfinalserie einen Krimi bis zum Ende. Schlussendlich siegen die Münchner mit 82:81 und gehen damit in der Serie 2:0 in Führung.

Anzeige

Bis dahin musste das Team von Coach Andrea Trinchieri allerdings alles geben und lange zittern. Überhaupt gingen die Gäste Mitte des zweiten Viertels beim Stand von 38:35 erstmals in diesem Spiel in Führung.

Zur Pause erhöhten sie den Vorsprung auf fünf Punkte (49:44). Davon ließen sich die Hausherren allerdings nicht entmutigen und kämpften sich Schritt für Schritt wieder zurück.

Krimi bis zur letzten Sekunde

Im Schlussviertel wurde es schließlich eine Nervenprobe der besonderen Art. Erst schien Bayern auf der Siegerstraße. Knapp zwei Minuten vor Schluss lag man mit 77:74 in Front. Aber erneut kämpfte sich Bonn zurück. 24 Sekunden vor dem Ende stand es 81:81.

Trinchieri nahm nochmal eine Auszeit und sagte den finalen Spielzug an. Bonn foulte jedoch und Othello Hunter musste an die Linie, traf aber nur einen Versuch - 82:81 für München und Bonn hatte noch 3,1 Sekunden für den finalen Angriff.

Javontae Hawkins bekam den letzten Wurf, verpasste seinen Dreier von weit jenseits der Dreierlinie aber deutlich.