NFL: Tragödie um Jeff Gladney bei einem Autounfall

Jeff Gladney, Cornerback der Arizona Cardinals, ist am Montagmorgen (Ortszeit) im Alter von 25 Jahren bei einem Autounfall in Dallas ums Leben gekommen. Dies bestätigte dessen Agent Brian Overstreet gegenüber der Tageszeitung Fort Worth Telegram und ESPN .

Justin Jefferson, der mit Gladney in der vergangenen Spielzeit bei den Minnesota Vikings auf dem Spielfeld stand, zeigte sich ebenfalls erschüttert. „Ruhe in Frieden, Jeff Gladney“, schrieb er und versah den Tweet mit betenden Händen.

Gladney war im Draft 2020 an Nummer 31 von den Vikings ausgewählt worden und absolvierte 16 Spiele in der vergangenen Saison für das Team - 15 davon als Starter.

In der folgenden Offseason geriet er neben dem Platz in Schwierigkeiten. Er wurde in zwei Fällen der Körperverletzung angeklagt und in der Folge von den Vikings entlassen. Im vergangenen März wurde er in beiden Fällen für unschuldig befunden, worauf er einen Einjahresvertrag bei den Arizona Cardinals unterschrieben hatte.