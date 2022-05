Borussia Mönchengladbach: Überraschende Aussage! Lucien Favre wird nicht Trainer

„Ich habe immer gesagt, dass ich ehrlich zu Ihnen bin. Ich glaube nicht, dass Lucien Favre in den nächsten beiden Jahren Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist. Und glauben Sie mir, dass wir alles dafür getan haben“, erklärte Virkus als Antwort auf eine Fan-Frage.

Es sei „letztendlich so - das ist doch logisch - dass wir uns, wenn wir ein Trainerprofil erstellen, auch mit Lucien Favre beschäftigen. Allerdings muss ich klar sagen, dass Lucien Favre gesagt hat, dass er die Borussia im Herzen hat, aber er nicht mehr in Deutschland arbeiten möchte.“

Favre wird wohl nicht Hütter-Nachfolger

Nach der Trennung von Adi Hütter nach Saisonende steht Borussia Mönchengladbach noch ohne neuen Trainer da. Medien hatten bereits berichtet, dass die Favre-Rückkehr nach Gladbach quasi perfekt sei - doch dem scheint nun nicht so zu sein.

In seinem ersten Statement auf der Versammlung hatte Virkus nur erklärt: „Ich möchte nicht auf die Euphoriebremse treten - aber: Da wir in den letzten zwei Jahren keine guten Entscheidungen getroffen haben, was den Trainer angeht, ist es jetzt immens wichtig und für die Zukunft des Vereins unabdingbar, dass wir gemeinsam als Klub dort gute Entscheidungen treffen.“