Gladbach will Trainer „so schnell wie möglich“ vorstellen

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat bei der Suche nach einem neuen Trainer um Geduld gebeten. „Sie können sicher sein, dass wir das so schnell wie möglich erledigen wollen. Aber: Da wir in den letzten drei Jahren keine guten Entscheidungen getroffen haben, was den Trainer angeht, ist es immens wichtig, dass wir eine gute Entscheidung treffen“, sagte Virkus bei der Mitgliederversammlung der Borussia.