Lionel Messi kontert Robert Lewandowski wegen Weltfußballer-Wahl

Lionel Messi reagiert verspätet auf Robert Lewandowskis Kritik zwecks der Weltfußballer-Wahl. Der Argentinier hatte den Bayern-Stürmer in der Abstimmung nicht berücksichtigt. Jetzt kontert Messi.

Worum es geht? Tatsächlich nicht um dessen Wechsel-Poker, der schon seit Wochen schwelt und am Montag seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Stattdessen ist die Wahl des FIFA Weltfußballers Gegenstand von Messis Kritik.

„Ich bin nicht einverstanden mit dem, was er gesagt hat, aber ich habe dem nicht viel Bedeutung beigemessen“, erklärte Messi im Interview mit TyC Sports in Argentinien.

Messi stimmt nicht für Lewandowski

Natürlich kam es nicht so - dafür hatte Messi die Chance, Lewandowskis Chancen beim FIFA Weltfußballer durch ein Votum zu erhöhen. Der 34-Jährige verzichtete.

„Es fällt mir schwer, dazu etwas zu sagen. Ich habe für Messi gestimmt, weil ich schätze, was er 2021 und natürlich früher getan hat. Messi hat für mich beim Ballon d‘Or gestimmt, und warum sich sein Standpunkt danach geändert hat - ich weiß es nicht“, sagte Lewandowski dem polnischen Magazin Pilka Nozna im Februar.

Messi: „Hat uns umgebracht“

„Was ich in diesem Moment gesagt habe, habe ich aus tiefstem Herzen gefühlt", erklärte Messi weiter zu seiner Entscheidung und seinen Worten. So habe Lewandowski die Auszeichnung im Jahr 2020 verdient - nicht aber 2021. Deshalb seine Entscheidung.

Was den jüngsten Champions-League-Sieg von Real Madrid angeht, so hat Messi ebenso etwas auszusetzen. So seien die Madrilenen nicht das beste Team der vergangenen Saison gewesen.