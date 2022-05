Anzeige

Tennis, French Open: "Vielleicht mein letztes Spiel" - plant Nadal Karriereende? Nadal: „Vielleicht mein letztes Spiel“

Rafael Nadal spricht vor dem French-Open-Duell mit Novak Djokovic über seine Zukunft. Er schließt ein baldiges Karriereende nicht aus.

Am Dienstag kommt es bei den French Open zum Duell zweier Legenden.

Rafael Nadal trifft auf Novak Djokovic. Zusammen vereinen beide Spieler 41-Grand-Slam-Titel. Nadal ist mit 21 Titeln Rekordhalter, 13 davon gewann er alleine auf der roten Asche von Roland Garros.

Dennoch geht Djokovic als Favorit in dieses Spiel. Das liegt auch an der körperlichen Verfassung Nadals, der sich seit Jahren mit Fußproblemen herumschlägt.

Vor dem Spiel hat der Spanier, der am Freitag 36 Jahre alt wird, mit Aussagen zu einem möglichen Karriereende aufhorchen lassen. „Vielleicht ist es mein letztes Spiel in Roland Garros und das würde ich gerne tagsüber bestreiten“, sagte er auf der Pressekonferenz nach seinem Fünfsatzssieg gegen den von seinem Onkel Toni trainierten Kanadier Félix Auger-Aliassime.

Nadal: „Weiß nicht, was im nächsten Jahr passieren wird“

Plant Nadal also ein baldiges Karriereende? „Ich spiele lieber am Tag, ich kenne Roland Garros am Tag. Und mir ist bewusst, dass ich nicht weiß, was im nächsten Jahr passieren wird“, erklärte der French-Open-Rekordsieger und ergänzte: „In dieser Phase meines Lebens und meiner Karriere kann, mit allem was ich habe, alles geschehen.“

Allzu weit in die Zukunft denken will er deshalb nicht. „Vor gut zwei Wochen wusste ich nicht einmal, ob ich hier spielen kann. Ich weiß nicht, was in naher Zukunft mit meiner Karriere passiert. Ich versuche einfach, so viel wie möglich zu genießen.“