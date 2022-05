FC Bayern: Oliver Kahn spricht bei SPORT1 Machtwort zu Robert Lewandowski

Der Bayern-Boss wird in Richtung des Top-Stürmers deutlich: „Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer – ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat.“