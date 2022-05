Rocket League: Dignitas nimmt Ex-Queso-Coach unter Vertrag

Dignitas ist auf der Suche nach einem Coach fündig geworden © Dignitas via Twitter

Nachdem es ohne Coach in letzter Zeit bergab ging, hat sich Dignitas vor ein paar Wochen entschieden, doch nach einem Trainer zu suchen. Jetzt ist die amerikanische Organisation offenbar fündig geworden.

Rocket League: Nick übernimmt Dignitas

Der neue Coach hat selbst bis vor kurzem noch in der RLCS gearbeitet. Es handelt sich um niemand geringeren als Nicholas „Nick“ Marrone, der erst vor kurzem überraschend bei Team Queso entlassen wurde.

Kurz danach wurde aus dem Nichts der Abschied des amerikanischen Coaches, dem ein wichtiger Anteil an Team Quesos Erfolg zugeschrieben wird, bekannt gegeben. Die Spieler schlossen sich bekannterweise wenige Wochen später Moist Esports an. Diese hatten aber wohl kein Interesse an den Diensten von „Nick“.