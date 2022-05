Robert Lewandowski gießt Öl ins Feuer: “Meine Ära bei Bayern ist vorbei“

Robert Lewandowski will unbedingt weg © Imago

Robert Lewandowski drängt nun vehementer denn je zuvor auf einen Vereinswechsel. Der Stürmer sieht seine Zeit beim FC Bayern als beendet an.

„Was sicher ist: Meine Ära bei Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere in diesem Klub fortzusetzen angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen vorgefallen ist“, erklärte der Angreifer auf der Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft mit Bezug auf die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit den Bayern.