Para-Triathlet Schulz gewinnt zehnten EM-Titel in Folge

Der zweimalige Paralympics-Sieger Martin Schulz hat zum zehnten Mal in Serie bei den Triathlon-Europameisterschaften triumphiert. Der 32-Jährige aus Oschitz setzte sich am Samstag im polnischen Olsztyn in der Startklasse PTS5 in 46:11 Minuten durch. Die zweite deutsche Medaille holte Elke van Engelen, die in der Klasse PTS4 Bronze gewann.