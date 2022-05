Handball: Christian Zeitz verlässt GWD Minden am Saisonende

Wie der Verein am Montag mitteilte, wird der im Sommer auslaufende Vertrag nicht verlängert. Der 41-Jährige spielte seit 2020 in Minden und kam zu 59 Bundesliga-Einsätzen.

"Für mich war es eine neue Erfahrung, um den Abstieg zu spielen, und auch hier konnte ich weitere Erfahrungen sammeln, die mich in der einen oder anderen Situation in Zukunft weiterbringen können", sagte Zeitz, der in den verbleibenden drei Spielen alles geben will, um den drohenden Abstieg noch zu verhindern. Minden liegt aktuell einen Zähler vor dem direkten Abstiegsplatz.