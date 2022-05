Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt deutsche Medaillengewinner/-innen der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. „Sie sind Vorbilder geworden, gerade für Kinder und Jugendliche, es Ihnen gleich zu tun“, sagte der 66-Jährige am Montag im Schloss Bellevue in Richtung der Athletinnen und Athleten: „Auch dafür ist dieses Lorbeerblatt ein Dank.“