eSports, FIFA 22: Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL) LIVE im TV und auf eSPORTS1

Virtueller Spitzenfußball live und exklusiv auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform ist Anfang Juni mittendrin, wenn in der bevestor Virtual Bundesliga (VBL) der beste Einzelspieler im eFootball in FIFA 22 ermittelt wird.

Die besten 32 Einzelspieler, die sich unter tausenden Teilnehmern durchgesetzt haben, kämpfen am Sonntag, den 5. Juni (18 Uhr), um den deutschen Meistertitel im eFootball. SPORT1 überträgt am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 17.45 Uhr.