Hearthstone: Sabotage! Mini-Set enthält Karten, die Gegner zur Weißglut bringen!

Es ist noch keine zwei Wochen her, da sorgte ein Mega-Patch für das vorläufige Herrschafts-Ende des Dämonenjägers auf der Standard-Ladder. Wer nun dachte, dass die Meta sich nun in Ruhe neu ordnen kann, der hat die Rechnung ohne Blizzard gemacht.

Der Publisher kündigte letzte Woche kurzerhand das erste Mini-Set des laufenden Hearthstone-Jahres an: Thron der Gezeiten wird weltweit am 1. Juni veröffentlicht und orientiert sich thematisch deutlich an der im April erschienenen Expansion Reise in die Versunkene Stadt.