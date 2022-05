Abgang von Lewandowski schon im Sommer? Gedankenspiele des FC Bayern mit Mané, Kalajdzic, Nkunku und Dembélé

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen und zum FC Barcelona. Einen Eins-zu-eins-Ersatz für den Polen gibt es nicht, daher haben die Münchner andere Gedankenspiele.

Der FC Bayern pocht in der Causa Robert Lewandowski auf Vertragserfüllung, auch wenn das Arbeitspapier des polnischen Nationalspielers 2023 ausläuft - und eine Verlängerung ausgeschlossen ist.

Das belegen auch Lewys unfassbar starke Statistiken: In 374 Einsätzen für den FCB erzielte er 344 Tore und legte 124 weitere auf. Solch einen Weltklasse-Stürmer kauft man nicht geschwind auf dem Transfermarkt - und wenn doch, dann hätte dieser auch ein fettes Preisschild.

Deshalb haben sich die Bayern auch gar nicht von Lewandowskis Berater Pini „Piranha“ Zahavi unter Druck setzen lassen, mit dem FC Barcelona in Verhandlungen zu treten . Stand jetzt bleibt der Torjäger. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aber können die Münchner dem verdienten Stürmer-Star nach acht Jahren mit unzähligen Titeln wirklich seinen Wunsch verwehren? Laut SPORT1 -Informationen wird hinter den Kulissen an der Säbener Straße bereits fleißig getüftelt, wie man Lewys Verlust auffangen könnte.

Bayern hat Kalajdzic vom VfB auf dem Zettel

Die Gedankenspiele der Bayern sehen wie folgt aus: „Es sollen zwei verschiedene Stürmer-Typen kommen, um Lewandowskis Abgang aufzufangen“, sagt Bayern-Chefreporter Kerry Hau. „Mindestens einer soll schon in diesem Sommer nach München wechseln.“

Das heißt im Klartext: Der FCB zieht durchaus in Erwägung, den Polen nach Barcelona ziehen zu lassen, wenn ein Nachfolger paratsteht. Einer der Namen ist Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart. Nach SPORT1 -Informationen beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit dem zwei Meter großen Sturm-Hünen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Als Ablöse sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Nach der Einschätzung von VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat der 24-Jährige die Qualität, sich bei einem Spitzenverein durchzusetzen: „Sasa hat in der Saison im letzten Jahr, in der Rückrunde und bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt.“