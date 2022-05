Doppeltes EM-Gold für Para-Siegerin Zeyen

EM-Titel im Zeitfahren gewannen zudem Maike Hausberger (C2) und Michael Teuber (C1) auf dem Zweirad sowie Maximilian Jäger (T2) auf dem Dreirad. Insgesamt sicherten sich die Athletinnen und Athleten aus Deutschland 20 Medaillen und dürfen damit zuversichtlich in Richtung der WM im August in Kanada blicken.

„Dass es so gut läuft, hatte ich vorher nicht erwartet. Bronze in der Staffel war ein perfekter Start in die EM“, sagte Zeyen, die mit den Strecken in der Region zwischen Passau und Linz bestens zurechtkam: „Ich mag das Bergige ganz gerne, daher kamen mir die Höhenmeter schon gelegen.“