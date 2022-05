Formel 1: Pressestimmen zum Monaco-GP - Ferrari blamiert sich, Lob für Red Bull

ITALIEN

La Repubblica: „Es gibt keine Worte, um Ferraris Niederlage in Monte Carlo zu beschreiben. Trotz eines perfekten Autos und eines perfekten Piloten versinkt Ferrari in die Mittelmäßigkeit.“ (SERVICE: Ferrari-Protest wird abgewiesen)

Gazzetta dello Sport: „Albtraum in Monaco. Ferrari erlebt einen Schiffbruch, Leclerc protestiert. Die Voraussetzungen für einen historischen Sieg in Monte Carlo waren vorhanden, doch Regen und eklatante Fehler des Teams haben den Sonntag zu einem verwunschenen Tag gemacht!“

Corriere dello Sport: „Leclerc, der mit seinen Leistungen die Gegner arg unter Druck gesetzt hatte, geht als klarer Verlierer aus dem Rennen in seiner Heimat hervor. Er hat viel mehr als einen schiefen Tag erlebt, die Alarmglocken läuten in seinem Kopf.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

NIEDERLANDE

AD: „Red Bull gegen Mercedes 2021 war wahnsinnig spannend, das K.o.-Spiel der Bullen mit Ferrari läuft dagegen seit Wochen vorhersagbar ab. Die Italiener waren am Samstag die Schnellsten, Max Verstappen und Sergio Pérez am Sonntag die Klügsten.“ (SERVICE: Das sagt Schumacher nach seinem Horror-Crash)

ENGLAND

Guardian: „Der Regenguss entblößte Ferrari auf brutale Weise. Pérez‘ Sieg war ein Körpertreffer für die Scuderia, die sich durch taktisches Versagen in angespannten Momenten um den Erfolg bringt. Das war möglicherweise ein entscheidender Moment in einem hart geführten Titelkampf, Leclerc hatte recht: Die komplette erste Startreihe und einen Geschwindigkeitsvorteil nicht zu nutzen, ist unentschuldbar.“

SPANIEN

AS: „Der Regen macht Leclerc das Leben schwer. Was für ein Chaos-Rennen! Ferrari versenkt Leclerc mit seiner Strategie, auch die Proteste gingen ins Leere. Sensationelles Rennen von Checo Pérez. Der Kampf um die WM bleibt weiterhin spannend.“

Sport: „Pérez haut in Monaco auf den Tisch. In diesem Rennen ist alles passiert, was man sich nur vorstellen kann. Der Regen war über lange Zeit der Spielverderber eines angekündigten Spektakels. Ferrari baut Mist und schadet so Leclerc. Der schwere Unfall von Mick Schumacher veränderte auf radikale Weise das Szenario.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)