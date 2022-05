Bruder Felix schaltet sich nach Interview-Wirbel um Toni Kroos ein - "Hab Angst"

Dennoch sorgte der Real-Star kurz nach Abpfiff in einem Interview für ordentlich Wirbel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

ZDF-Interview sorgt für Diskussionen

ZDF-Reporter Nils Kaben konfrontierte den gebürtigen Greifswalder damit, dass der Sieg angesichts des Spielverlaufs gar nicht so selbstverständlich sei.

Kroos reagierte daraufhin genervt: „Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“, wütete der Ex-Weltmeister. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Obacht“ - Kroos mahnt jüngeren Bruder

Am Sonntagabend hat sich sein Bruder Felix Kroos in die Debatte mit eingeschaltet. Auf Twitter witzelte der ehemalige Bundesliga-Spieler, dass er Angst habe, welche Fragen er in der nächsten Podcast-Folge seinem älteren Bruder stellen könne.