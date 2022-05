Anzeige

Operation nötig! Michael van Gerwen sagt World Cup of Darts ab OP! MvG sagt World Cup of Darts ab

Trotz Zauber-Finish! MvG verliert Finale

SPORT1

Schlechte Nachrichten für alle Darts-Fans. Michael van Gerwen kann aufgrund einer nötig gewordenen Operation nicht am World Cup of Darts nicht teilnehmen.

Michael van Gerwen muss die Teilnahme am World Cup of Darts absagen! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Der niederländische Darts-Superstar spracht auf Twitter von „Good and bad news“.

„Ich werde mich wegen eines langjährigen Problems einer Operation unterziehen und werde den World Cup of Darts verpassen. Die gute Nachricht ist, dass ich nach meiner Genesung wieder zu 100 Prozent fit sein werde“, schrieb MvG und verwies auf einen Screenshot mit einem längeren Statement.

Darin heißt es:

„Seit längerem verspüre ich ein ständiges und komisches Kribbeln in meinem Wurfarm bzw. meiner Wurfhand. Nach zahlreichen medizinischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass ich ein Karpaltunnelsyndrom habe. Ich bin deswegen schon länger in Behandlung, um die Symptome zu lindern. Aber so konnte und kann ich leider nicht auf einem hohen Level weiterspielen. Wie auch immer, jetzt ist klar, dass ich eine OP benötige, um dieses Problem für immer zu lösen.“

Van Gerwen verpasst World Cup of Darts

Am 14. Juni wird sich van Gerwen dem Eingriff unterziehen - nach den Playoffs in der Darts Premier League. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

„Unglücklicherweise bedeutet dies, dass ich nicht an den Players Championships und am World Cup of Darts teilnehmen kann. Es ist enttäuschend, den World Cup zu verpassen, aber für mich, mein Management, meine Familie und mein medizinisches Team gab es keinen anderen Ausweg.“

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Bei welchem Event MvG zurückkommen wird, ist noch nicht klar. Dies hängt vom Heilungsverlauf und der Regeneration ab. „Mein Ziel ist aber ganz klar, 100 Prozent fit zurückzukehren, um an den World Matchplay teilnehmen zu können“, so der Niederländer weiter.

Zur Erklärung: Bei einem Karpaltunnelsyndrom wird der am Handgelenk verlaufende Nervus medianus durch Druck geschädigt, wodurch es zu Missempfindungen und Schmerzen, insbesondere im Daumen, Zeige- und Mittelfinger kommt.