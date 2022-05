Hertha-Kandidat Schwarz verkündet Abschied aus Moskau

Der Weg für Sandro Schwarz zu Hertha BSC ist offenbar frei: Der Trainerkandidat löst seinen Vertrag in Russland auf.

„Ich habe immer gesagt, dass wir diese Saison alle gemeinsam bis zum Ende durchstehen sollten. Aber die Situation in der Welt ist nicht einfach, und heute war mein letztes Spiel in Russland“, sagte Schwarz am Sonntag nach dem 1:2 (1:0) im Pokalfinale gegen Spartak Moskau. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)