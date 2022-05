Finalniederlage schmerzt Magdeburg - Meisterschaft als Trost

Nach dem zweiten verlorenen Finale in Folge herrschte Frust bei den Magdeburger Handballern.

Nach dem zweiten verlorenen Finale in Folge herrschte Frust bei den Magdeburger Handballern. Da half zunächst selbst die Aussicht auf den ersten Meistertitel seit 21 Jahren nicht mehr. „Man denkt, man hat alles erlebt in diesem Sport, und dann passiert das“, sagte Trainer Bennet Wiegert der Magdeburger Volksstimme: „Das gilt es zu verarbeiten. Das wird alles andere als einfach.“

Am Sonntagabend hatte der SC Magdeburg die erfolgreiche Titelverteidigung in der European League denkbar knapp verpasst, im Finale unterlag der souveräne Bundesligaspitzenreiter in der Altice Arena dem Gastgeber Benfica Lissabon mit 39:40 nach Verlängerung. Schon im Pokalfinale Ende April hatte sich der SCM dem THW Kiel geschlagen geben müssen. Die wichtigste Trophäe der Saison ist dem Klub aber nur noch theoretisch zu nehmen.