BVB: Watzke spricht über die Trennung von Rose und den neuen Trainer Terzic

Seit dem Saisonfinale am 14. Mai hat der BVB bereits arbeitsreiche Wochen hinter sich. Am Rande des U19-Meisterschaftsfinals spricht jetzt Hans-Joachim Watzke über die turbulente Zeit. Der BVB-Geschäftsführer äußert sich unter anderem auch über die Trennung von Marco Rose.

Seitdem hat sich bei Borussia Dortmund bereits einiges verändert. Vor allem in Sachen Personalplanung ist der Vizemeister schwer beschäftigt. Schon jetzt können die Schwarz-Gelben von zahlreichen namhaften Neuzugängen berichten.

Die Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck werden ab nächster Saison die oftmals wackelige Abwehr verstärken. Der von RB Salzburg verpflichtete Karim Adeyemi soll Geschwindigkeit in die Offensive bringen und den Abgang von Super-Stürmer Erling Haaland zumindest ein bisschen kompensieren.

Watzke: „Marco hat es bei uns gut gemacht“

Am Sonntag äußerte sich der Geschäftsführer des BVB, Hans-Joachim Watzke, am Rande des U19-Meisterschaftsfinals zwischen dem BVB und Hertha BSC bei über die turbulenten letzten Tage und die Erwartungen an den neuen Trainer.