FC Bayern: "Alles ist möglich" - Nkunku spricht über Leipzig-Abschied und möglichen PSG-Wechsel

Auf einer Pressekonferenz vor den Spielen der französischen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League schloss Christopher Nkunku einen Wechsel zurück zu seinem Jugendklub Paris Saint-Germain nicht aus.

In der abgelaufenen Saison schaffte der im Pariser Vorort Lagny-sur-Marne geborene Nkunku schließlich seinen großen Durchbruch in Leipzig: Mit 55 Tor-Beteiligungen in 51 Einsätzen spielte sich der 24-Jährige ins Visier zahlreicher europäischer Top-Klubs.