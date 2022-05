Anzeige

AEW Double or Nothing: WWE-Legende CM Punk krönt Mega-Comeback unter Tränen Punk krönt Mega-Comeback unter Tränen

CM Punk kürte sich bei AEW Double or Nothing zum World Champion © AEW

Martin Hoffmann

Acht Monate nach seiner Gänsehaut-Rückkehr in den Wrestling-Ring krönt sich CM Punk bei AEW Double or Nothing zum World Champion.

Der Aufsehen erregende Knall um den jungen Rivalen MJF hat lange davon abgelenkt, dieser Anblick rückte die eigentlich geplante Hauptstory wieder ins Zentrum.

Knapp achteinhalb Jahre nach seinem bitteren WWE-Abgang 2014 und acht Monate nach seinem Gänsehaut-Comeback bei AEW trägt Wrestling-Kultstar CM Punk wieder Titelgold. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

In einem dramatischen Hauptkampf des Pay Per Views Double or Nothing in Las Vegas besiegte Punk den bisherigen World Champion Hangman Page und nahm den Gürtel danach überwältigt und unter Tränen in Empfang.

Es ist Punks erster Titelgewinn im Wrestling, seit seine Langzeitregentschaft als WWE-Champion Anfang 2013 von Superstar Dwayne „The Rock“ Johnson beendet worden war.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

CM Punk nach neun Jahren wieder am Gipfel

Punk war nach dem Sieg in seiner ersten großen AEW-Fehde - gegen den nun aus anderen Gründen in den Schlagzeilen stehenden MJF - im World-Title-Rennen positioniert worden.

Die Fehde gegen Page, eigentlich ebenfalls Publikumsliebling, war unerwartet giftig inszeniert worden. Page wurde als paranoid anmutend hingestellt, indem er Punk unterstellte, Böses im Schilde zu führen und hinter den Kulissen Intrigen zu spinnen, während Punk die Anwürfe verdächtig ungerührt hinnahm.

Auf Basis dieser Story - in der sich die beiden auch reizten, indem sie die Spezialaktionen des jeweils anderen kopierten - nahm das umkämpfte Match ein dramatisches Finale: Nachdem Ringrichter Paul Turner k.o. gegangen war, spielte Page lange mit dem Gedanken, seinen Titelgürtel unfair gegen Punk einzusetzen.

Match mit Hangman Page findet dramatisches Ende

Er entschied sich am Ende doch dagegen, ließ den Gürtel fallen und zeigte stattdessen seinen Finisher Buckshot Lariat, der dann aber von Punk mit der eigenen Standardattacke GTS zum Sieg ausgekontert wurde.

Ohne dass es in diesen Szenen wirklich zu einem schmutzigen Ende kam, lassen sie die Möglichkeit eines Rückkampfs und eines Charakterwandels des nach 197 Tagen entthronten Page offen.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Punk ist der fünfte World Champion von AEW nach Chris Jericho, Jon Moxley (Dean Ambrose bei WWE), Kenny Omega und Page, der mit 30 Jahren die Zukunft noch vor sich hat - während für Punk, der in diesem Jahr 44 wird, das letzte große Hurra beginnen könnte.

Die Masse an Aufmerksamkeit, die Punk AEW gebracht hat - seit der gemeinsamen Ankunft von ihm, Bryan Danielson und Adam Cole gingen bei der Liga alle Geschäftsindikatoren im Jahresvergleich nach oben, macht seinen Titelrun dennoch folgerichtig.

Cole und Baker gewinnen Owen-Hart-Turnier, Danielson in blutigem Chaos

Auch Cole und Danielson spielten bei Double or Nothing tragende Rollen: Cole krönte sich gegen Samoa Joe zum Sieger des Gedenkturniers für den tragisch verunglückten Owen Hart. Im Beisein von Owens Witwe Martha Hart wurde der Finaltag zur Familienangelegenheit: Coles Lebensgefährtin Britt Baker gewann gegen Ruby Soho die Konkurrenz der Frauen.

Danielson und Ex-Champion Moxley - frisch vereint als Blackpool Combat Club unter der Führung von Legende William Regal - waren derweil Teil eines blutig-wilden „Anarchy in the Arena Matches“, indem die beiden zusammen mit Eddie Kingston, Santana und Ortiz die Jericho Appreciation Society um Chris Jericho bekämpften.

Jericho führt seit seinem jüngsten Charakterwandel ein Bündnis an, das die AEW-Fans damit reizt, dass es sich als „Sports Entertainer“ wie bei WWE bezeichnet. Es siegte, als Danielson in Jerichos Walls-of-Jericho-Griff bewusstlos wurde, als Kollege Jake Hager ihn zusätzlich mit dem Ringgseil würgte.

Sein Pay-Per-View-Debüt für AEW feierte derweil auch Punks alter WWE-Rivale Jeff Hardy, der zusammen mit Bruder Matt die Hardys auf großer Bühne reformierte und in einem Duell der Generationen die ihnen nacheifernden Young Bucks bezwang.

Stokely Hathaway, Athena und Rush debütieren

Im Schatten des Punk-Moments und des MJF-Eklats blieben alle anderen Titel bei den bisherigen Haltern: Im Co-Main-Event verteidigten Luke-Perry-Sohn Jungle Boy und Luchasaurus die Tag-Team-Titel gegen die Duos Keith Lee / Swerve Strickland und Ricky Starks / Powerhouse Hobbs, Thunder Rosa blieb Damenchampion gegen Punks WWE-Weggefährtin Serena Deeb, Jade Cargill TBS-Damenchampion gegen Anna Jay.

Im Zuge dieses Matches präsentierte AEW zwei Neuverpflichtungen: Der kürzlich von WWE entlassene Stokely Hathaway (Malcolm Bivens) ist nun Cargills Manager, Athena (Ember Moon) positionierte sich als kommende Herausforderin.

Einen ersten Auftritt in einem Video-Segment absolvierte auch der Mexikaner Rush, der als neuer „Geschäftspartner“ des frisch mit WWE-Wrestlerin Charlotte Flair verheirateten Andrade El Idolo vorgestellt wurde.

Für Aufsehen sorgte zudem auch die Hinwendung der jungen Julia Hart zum düsteren House of Black und das Ringgdebüt von Ex-UFC-Kämpferin und Social-Media-Sternchen Paige VanZant, die zusammen mit Ethan Page und Scorpio Sky das Mixed-Trio Frankie Kazarian, Sammy Guevara und dessen Freundin Tay Conti bezwang.

Die Ergebnisse von AEW Double or Nothing 2022:

Danhausen & Hook besiegen Tony Nese & Mark Sterling (Kickoff-Show)

Wardlow besiegt MJF

The Hardys besiegen The Young Bucks

TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Anna Jay

The House of Black besiegen The Death Triangle

Owen Hart Foundation Tournament Final: Adam Cole besiegt Samoa Joe

Owen Hart Foundation Tournament Final: Britt Baker besiegt Ruby Soho

Paige VanZant, Ethan Page & Scorpio Sky besiegen Frankie Kazarian, Sammy Guevara & Tay Conti

Kyle O‘Reilly besiegt Darby Allin

AEW World Women‘s Title Match: Thunder Rosa (c) besiegt Serena Deeb

Anarchy in the Arena Match: The Jericho Appreciation Society besiegen Bryan Danielson, Jon Moxley, Eddie Kingston, Santana & Ortiz

AEW World Tag Team Title Match: The Jurassic Express (c) besiegen Keith Lee & Swerve Strickland, Powerhouse Hobbs & Ricky Starks