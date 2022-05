Anzeige

Formel 1: Mick Schumacher nach Monaco-Crash bei Haas immer größere Kosten-Belastung Mick? „Kann so nicht weitergehen“

Formel 1 statt Champions-League-Finale: Diese Stars sind in Monaco

Christian Paschwitz

Nach seinem nächsten Crash auch beim Monaco-GP steht Mick Schumacher mehr denn je im Brennpunkt. Nicht zuletzt geht es bei Haas um explodierende Kosten.

Und einmal mehr gehörten Mick Schumacher die Schlagzeilen - erneut unfreiwillig nach einem folgenschweren Crash.

Beim Rennen zum Großen Preis von Monaco hatte der junge Fahrer seinen nächsten heftigen Unfall in der Formel 1 zu verantworten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Anzeige

Schumachers Horror-Kollision löste nicht nur eine Rennunterbrechung aus, sein Haas-Bolide zerbrach in zwei Teile - der 23-Jährige blieb unverletzt, muss aber weiterhin auf seinen ersten WM-Punkt in der Königsklasse warten.

Wasser auf die Mühlen der Schumacher-Kritiker wie auch Christian Danner. Der SPORT1-Experte sprach im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 zum wiederholten Male Klartext.

„Das ist ein richtig brutaler Unfall. Das Auto bricht in zwei Teile. Er (Schumacher, Anm. d. Red.) musste aufgrund der hohen Fliehkräfte auch ins Medical Center. Wir sind natürlich froh, dass ihm nichts passiert ist“, sagte Danner.

Um dann anzufügen: „Irgendwas muss er schon überdenken. Er kommt schon mit mit dem Speed, der ist mittlerweile ganz gut, aber mit den Unfällen kann das so nicht weitergehen. Das sind Millionenschäden, die da entstehen. Und so ein Team wie Haas könnte dieses Geld vernünftiger ausgeben.“

Schumacher nach nächstem Crash am Pranger

Schumacher müsse „da selbst für sich eine Lösung finden, da hilft auch kein Ratschlag“, so Danner weiter, für den der Sohn von F1-Ikone Michael Schumacher unnötigerweise „versucht, da mehr rauszukriegen, was möglich ist. Da muss er etwas entspannter werden.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

1012362488

In Monaco hatte Schumacher junior in der 27. Runde auf der teilweise noch nassen Strecke die Kontrolle über seinen Haas verloren, der sich um die eigene Achse drehte und hart in die Streckenbegrenzung krachte.

„Körperlich bin ich okay“, sagte Schumacher später: „Aber das ist sehr ärgerlich. Wir hatten die Geschwindigkeit, um weiter nach vorne zu kommen. Es waren schwierige Bedingungen da draußen, ich bin in der Kurve einfach etwas zu weit nach außen gekommen. Die Autos sind etwas breiter als letztes Jahr, ich habe mich ein bisschen verschätzt.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Anzeige

Nach seinem Unfall war zunächst das Safety Car auf die Strecke geschickt worden, wenig später wurde das Rennen für Reparaturarbeiten an der Barriere mit Roter Flagge unterbrochen.

SPORT1-Experte Danner erklärt Schonfrist für beendet

Für Danner ist die Schonfrist mit Schumacher ohnehin längst vorbei.

„Mick Schumacher muss einmal ein Rennen ohne Unfall zu Ende fahren. Er muss auch mal abgeklärter über die Renndistanz sein. Wenn man so weit vorne ist, muss er das auch mal zu Ende bringen“, hatte der frühere Rennfahrer ebenfalls im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 erst vor zwei Wochen erklärt, nachdem sich Schumacher und Sebastian Vettel (Aston Martin) beim Großen Preis in Miami aus dem Rennen rammten.

„Der Teamchef (Günther Steiner, Anm. d. Red.) wird dem dermaßen die Leviten lesen. Das sind sichere Punkte gewesen und jetzt hat er nichts. Und der Vettel wird den (Mick Schumacher, Anm. d. Red.) schon auch mal fragen, ob er noch alle hat“, so Danner.

Dieser Pilot begeistert Schumacher

Damit nicht genug: Ende März wiederum hatte ein Unfall Schumachers in Saudi-Arabien für bange Minuten gesorgt. Im Qualifying von Dschidda war er mit weit mehr als 200 km/h in die Streckenbegrenzung gekracht, sein Auto dabei in drei Teile zerbrochen.

Liste der Kollisionen immer länger - Kosten explodieren

Schumacher überstand den Crash glimpflich, aufgrund der heftigen Schäden an seinem Haas nahm er tags darauf dennoch nicht am Grand Prix teil.

Eine Entwicklung, die den Druck auf Schumacher abermals erhöhen dürfte, nachdem Steiner zuletzt auch öffentlich Resultate gefordert hatte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Anzeige

„Sonst ist die Saison irgendwann vorbei und wir warten auf den 24. Grand Prix“, so der Haas-Teamchef, der angesichts der sich weiter häufenden Unfälle seines prominenten Fahrers wohl auch auf die Kosten schauen mag.

So zitierte F1-Insider in diesem Zusammenhang auch den früheren Formel-1-Fahrer Alex Wurz: „Das wird wieder teuer, das Auto, das jetzt am Haken hängt, taugt höchstens noch als Showcar. Die Punkte zu verlieren ist das eine fürs Team, aber verbunden mit dem Auto ist es eben auch immer sehr viel Geld.“

Die entscheidende Frage lautet daher gewissermaßen auch: Wie lange kann sich Haas einen derart kostspielig fahrenden Schumacher am Ende noch leisten?

Alles zur Formel 1 auf SPORT1.de