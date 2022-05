Formel 1: Sebastian Vettel schimpft nach Monaco-GP - Regenreifen "nutzlos"

Vettel schiebt Schuld auf Reifen

Und Vettel ging sogar noch weiter. Für ihn waren die Pirelli-Pneus auch daran schuld, dass die Formel 1 am Sonntag nach einer Einführungsrunde den Rennstart wegen starker Regenfälle um über eine Stunde nach hinten verschieben musste: „Ich kann mich an Tage erinnern, wo wir hier hätten fahren können. Aber mit diesen Reifen ist das unmöglich.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel leistet sich Ausrutscher

Versuch eines Undercuts

Anschließend kam er in Runde sieben sofort zum Boxenstopp rein, um auf Intermediates zu wechseln. „Wir mussten dann etwas versuchen, aber leider war auch der Undercut nicht so wirkungsvoll“, erklärte Vettel, gab sich wegen des spät ergatterten Zählers aber am Ende versöhnlich: „Wir haben alles in unseren Möglichkeiten getan. Deshalb bin ich mit dem Punkt glücklich, wenngleich ich mir natürlich etwas mehr erhofft hatte.“