FC Bayern: Robert Lewandowski lässt aufhorchen! "Bald kann ich mehr sagen" - Barca-Wechsel?

Vor seinem Ausflug nach Monaco war Robert Lewandowski beim Film-Festival in Cannes © Imago

Beim Formel 1-Grand Prix von Monaco lässt Robert Lewandowski im Bezug auf einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona aufhorchen. „Bald kann man ein bisschen mehr sagen“, so der Stürmer des FC Bayern.

Robert Lewandowski besuchte als Stargast von Aston Martin das Formel-1-Rennen in Monaco - das heiße Thema war aber nicht die Königsklasse des Motorsports.

Stattdessen wurde der Bayern-Star im Fürstentum natürlich gefragt, wo er denn in der kommenden Saison spielen wird. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Jetzt bin ich gerade in Monaco“, wich Lewandowski, der zuvor beim Film-Festival in Cannes war, bei Sky erst einmal aus: „Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Es ist mein zweites Mal in Monaco.“