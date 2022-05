DFB Pokal: 1. Runde in der Übersicht

Der Drittligist trifft in der ersten Hauptrunde auf den Rekordsieger, das ergab die Auslosung am Sonntag durch 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Kölns Sportvorstand mit Ansage

„Wir werden aus dem Feiern glaube ich nicht mehr rauskommen“, sagte Viktorias Sportvorstand Franz Wunderlich in der ARD-Sportschau, ein Umzug aus dem rechtsrheinischen Köln-Höhenberg ins große Stadion des 1. FC Köln sei für dieses Spiel denkbar: „Das müssen wir in Erwägung ziehen. Aber ob wir in Höhenberg oder in Müngersdorf gewinnen, spielt auch keine Rolle.“