Nach CL-Pleite gegen Real Madrid: Liverpool-Parade vor begeisterten Fans

Auf einem offenen Doppeldeckerbus feierten die Spieler der Reds mit ihren Anhängern. Und das, obwohl der Traditionsklub am Samstagabend in der französischen Hauptstadt das Champions-League-Finale gegen Real Madrid unglücklich mit 0:1 verloren hatte.

"You'll Never Walk Alone" und "We Are Liverpool" stand großflächig auf dem Bus geschrieben, dazu Abbildungen der beiden Pokale für die Triumphe im FA Cup und im Ligapokal. Die langsame Fahrt führte über 13,5 Kilometer durch zahlreiche Viertel der Stadt am Mersey-River.