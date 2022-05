Golfprofi Schneider Vierter bei der Dutch Open

Golfprofi Marcel Schneider glänzt bei der Dutch Open in Cromvoirt mit Platz vier und erreicht sein zweitbestes Ergebnis auf der Europa-Tour.

Golfprofi Marcel Schneider aus Pleidelsheim hat bei der Dutch Open in Cromvoirt mit Platz vier geglänzt und sein zweitbestes Ergebnis auf der Europa-Tour erreicht. Der 32-Jährige spielte am Sonntag auf der vierten Runde eine 68 und kam auf insgesamt 277 Schläge (11 unter Par). Nur bei der Austrian Open 2020 in Atzenbrugg hatte Schneider als Zweiter besser abgeschnitten. (NEWS: Alles zum Golf)