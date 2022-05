Sadio Mané will den FC Liverpool verlassen und könnte zum FC Bayern wechseln

Die Entscheidung ist gefallen: Sadio Mané plant, den FC Liverpool nach SPORT1 -Informationen in diesem Sommer zu verlassen.

Der senegalesische Stürmer will nach sechs Jahren an der Anfield Road ein neues Kapitel aufschlagen und tendiert klar zu einem Wechsel zum FC Bayern. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mané will Liverpool verlassen! Klopp weiß es schon

„Er ist in der Form seines Lebens. Es macht Spaß, ihm zuzusehen“, lobte Klopp Mané, ohne näher auf dessen Zukunftspläne einzugehen. Stattdessen betonte er noch vor dem Endspiel, die Gerüchte könnten ihn „nicht weniger interessieren“.

Bayern müsste Lewandowski verkaufen, um Mané zu finanzieren

Um die Ablöse für Liverpools Top-Stürmer und dessen Gehalt finanzieren zu können, müssten die Bayern aber wohl Robert Lewandowski ziehen lassen. SPORT1 weiß dass er nach wie vor zum FC Barcelona wechseln will. Am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco ließ er aufhorchen.