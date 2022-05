Formel 1, Monaco: Pérez siegt vor Sainz und Verstappen - Patzer bei Ferrari

Schwerer Schumacher-Crash

Mick Schumacher flog in der 27. Runde ab, sein Haas wurde bei dem schweren Einschlag in der Hafenschikane in zwei große Teile gerissen. „Die Autos sind breiter als letztes Jahr – in dem Fall waren sie zu breit und ich habe mich verschätzt“, sagte Schumacher bei Sky und nahm die Schuld auf sich.