Bundesliga: Hertha-Versammlung eskaliert! Lars Windhorst ausgepfiffen und beleidigt

Als der 45-Jährige bei der Veranstaltung am Sonntag zu seinem Redebeitrag ansetzte, wurde er immer wieder durch Buhrufe und Pfiffe unterbrochen. Zudem hissten zwei Anhänger ein Banner, auf dem Windhorsts Konterfei dick durchgestrichen war. Andere skandierten „Windhorst raus!“ oder beleidigten ihn. (BERICHT: Bobic gesteht Fehler ein)

Hertha BSC: Windhorst ausgepfiffen und beleidigt

Es war der unrühmliche Höhepunkt einer enorm aufgeheizten Mitgliederversammlung, an deren Ende Windhorst zehn Minuten erhielt, um zu den Hertha-Anhängern zu sprechen. Was der 45-Jährige am Sonntag erlebte, glich einem Spießrutenlauf. Kaum einen Satz konnte er ohne Unterbrechung beenden. (BERICHT: Interimsboss verkündet Rücktritt)