Bundesliga: Nach Gegenbauer: Hertha-Interimsboss Manske tritt zurück

Auch Gegenbauer trat zurück

Bei der Veranstaltung in der Berliner Messe wurde von den Mitgliedern einzeln über alle Präsidiumsvertreter abgestimmt. Auch gegen Ex-Präsident Werner Gegenbauer hatte es Abwahlanträge gegeben, der 72-Jährige war einem Misstrauensvotum jedoch mit seinem Rücktritt am vergangenen Dienstag zuvorgekommen.

Manske, zuvor Gegenbauers Stellvertreter, hatte dessen Amt kommissarisch ausgeübt. Am 26. Juni steht bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Wahl des Gegenbauer-Nachfolgers an.

Manske gab derweil in seiner ersten Ansprache zu, der in der Relegation gerade so geschaffte Klassenerhalt dürfe über den "in einigen Bereichen desolaten Zustand nicht hinwegtäuschen". Hertha habe es "nicht verstanden, die Spirale aus Fehlern und Rückschlägen aufzuhalten". Folglich wolle die Führung, "die Ausrichtung des Klubs auf eine neue Basis stellen" und "eine neue alte Dame schaffen".