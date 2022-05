Starker Regen: Rennstart in Monaco verzögert sich

Starker Regen verhindert pünktlichen Start in Monaco © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Monte Carlo (SID) - Der Start beim Formel-1-Rennen in Monaco verzögert sich bis auf Weiteres. Wegen starken Regens, der kurz vor 15 Uhr einsetzte und schnell heftiger wurde, entschied die Rennleitung um 15.20 Uhr, die Rote Flagge zu schwenken.

Zuvor waren die Fahrer zwei Formationsrunden hinter dem Safety Car um die Strecke gefahren. "Ich bin noch nie so nass geworden in einem Formel-1-Auto", funkte Haas-Pilot Mick Schumacher an seine Crew.