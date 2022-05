Manchester United: Paukenschlag! Rangnick verlässt Red Devils nun doch

Ralf Rangnick verlässt Manchester United. Der 63-Jährige wird nach seiner Interims-Trainertätigkeit nun doch nicht als Berater beim Klub bleiben. Das verkündeten die Red Devils am Sonntag, Rangnick selbst bestätigte die Nachricht auf einer Pressekonferenz mit der ÖFB-Elf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Wir möchten Ralf Rangnick für seine Bemühungen als Interimsmanager in den letzten sechs Monaten danken", erklärte der Klub. „In gegenseitigem Einvernehmen wird sich Ralf Rangnick nun ausschließlich auf seine neue Aufgabe als Manager der österreichischen Nationalmannschaft konzentrieren und daher keine Beraterfunktion im Old Trafford übernehmen. Wir wünschen Ralf viel Glück in diesem nächsten Kapitel seiner Karriere."