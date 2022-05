Ruder-Weltmeister Zeidler gewinnt Weltcup in Belgrad

Oliver Zeidler siegt beim Weltcup in Belgrad © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat seine internationale Saison gleich mit einem Erfolg eingeläutet. Der 25-Jährige aus Frankfurt gewann beim Weltcup in Belgrad den Endlauf am Sonntag in 6:58,48 Minuten souverän vor dem Niederländer Melvin Twellaar (6:59,59).