ARD: 1,53 Millionen sehen Wolfsburger Pokal-Triumph

Der neunte Pokalsieg der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hat der ARD eine leicht bessere Quote als im Vorjahr beschert. 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in der Liveübertragung ab 16.45 Uhr das ungefährdete 4:0 (3:0) der Meisterinnen im Finale gegen Turbine Potsdam. Der Marktanteil betrug 12,1 Prozent. Im Vorjahr hatten 1,45 Millionen eingeschaltet (MA: 11,9). Neben der ARD übertrug der Pay-TV-Sender Sky das Endspiel in Köln.