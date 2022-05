Champions League: David Alaba und Toni Kroos sprechen bei SPORT1 über den Triumph mit Real Madrid

Alaba: „Stand jetzt habe ich schon 238 Nachrichten bekommen“

Toni Kroos: Nein, das würde ich so nicht sagen. Schwierig war es sowieso immer, dramatisch war es auch oft. Es kann schon sein, dass es dieses Jahr besonders dramatisch war, aber für mich haben alle fünf Titel dieselbe Wertigkeit. Aber wenn ich ehrlich bin: Es war vielleicht der Titel, den ich von den fünf am wenigsten erwartet hatte.

Klopp nach Final-Niederlage: "Wenn der Torwart 'Man of the match ist'..."

Alaba: Da kommen sehr viele Faktoren zusammen. Dieses Wappen, diese Mentalität. Wir sind eine Mannschaft mit guten Fußballern, aber auch eine Mannschaft, die bis zum Ende immer an den Sieg glaubt und alles dafür tut. Dann kommt halt sowas dabei heraus. ( lacht ) Diesen Hunger nach Erfolg hat Real in der Vergangenheit schon immer wieder bewiesen. Und jetzt auch mit mir. Ich bin sehr froh, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.

„Was Thibaut geleistet hat, ist einfach Wahnsinn“

Kroos: Es tut mir leid, dass das kein Ende nimmt. (lacht) Nein, ernsthaft: Wir versuchen natürlich weiterhin auf diesem Level zu spielen. Jeder von uns weiß, was der andere kann und was er nicht kann. Das hilft uns gerade in großen Spielen weiter, wir sind eingespielt. Wir hatten diese Saison mit Valverde und Camavinga aber auch zwei Jungs im Team, die uns definitiv einen Push gegeben haben – ob von Anfang an oder von der Bank. Das ist sehr wichtig und wird immer wichtiger werden. Denn irgendwann werden sie uns auch komplett ersetzen müssen. (News: Kroos bricht Interview ab - und erklärt sich)