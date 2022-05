Final-Chaos: Über 200 Verletzte - Kritik an Behörden

238 Verletzte, 105 Menschen in Gewahrsam, davon 39 länger in Haft: Das ist die Bilanz der Behörden nach dem Finale der Königsklasse in Paris.

Insgesamt 238 Verletzte, 105 Menschen in Gewahrsam, davon 39 länger in Haft: Das ist die traurige Bilanz der französischen Behörden nach dem Champions-League-Finale von Paris. Das englische Boulevardblatt The Sun ätzte angesichts des harten Vorgehens der Polizei mit Tränengas und Pfefferspray auch gegen Familien mit Kindern vom „Stade de Farce“, die spanische AS dagegen sah „Horden von Barbaren“.