Bundesliga: Tops und Flops der Saison - Freiburg und Hertha BSC am häufigsten genannt

Seit kurzem ist die Bundesliga-Saison vorbei. Wie in den letzten neun Jahren zuvor, steht auch diesmal der FC Bayern wieder an der Spitze und heimste zum zehnten Mal in Folge die Meisterschale ein.

Darunter gibt es jedoch einige Überraschungen im Vergleich zum Vorjahr. Etablierte Vereine finden sich plötzlich in der zweiten Hälfte der Tabelle wieder, während einige kleinere Vereine über performten und nächste Saison in Europa spielen.

Freiburg die Überraschung der Saison

Die Breisgauer spielten eine fantastische Bundesliga-Saison und landeten auf dem sechsten Tabellenplatz, was zu einer Teilnahme an der Europa League berechtigt. Zudem erreichten sie auch das Pokalfinale.

Aber auch Union Berlin (74,3 Prozent) und der 1. FC Köln (64,2 Prozent) haben sich die Gunst der Fans durch eine hervorragende Saison erarbeitet. Die Eisernen werden nach dem Erreichen des fünften Tabellenplatzes nächste Jahr in der Europa League auflaufen, der „Effzeh“ darf immerhin in der Conference League europäische Erfahrung sammeln.

Wichtige Erfolgsfaktoren

Auch der VfL Bochum war für 37,9 Prozent der Zuschauer eine positive Überraschung. Der Aufsteiger konnte sich in der Bundesliga direkt etablieren und machte bereits am 32. Spieltag mit einem 4:3 gegen Borussia Dortmund den Klassenerhalt klar.

Hertha die Enttäuschung der Saison

Was Erfolgsgaranten für die einen Klubs bedeuten können, könnte den anderen Vereinen aber auch abgehen. So sind sich mehr als die Hälfte (55,4 Prozent) der befragten Fans einig: Fehlende Effizienz ist der Grund für Misserfolg ihres Vereins.

Für immerhin noch 31,5 Prozent ist Borussia Dortmund eine Enttäuschung. Zwar konnte man in der Liga wieder Platz zwei erreichen, in den Pokalwettbewerben schied man hingegen schon früh und teils blamabel aus. Auch der VfB Stuttgart ist in den Top Fünf der Enttäuschungen der Saison vertreten. Trotz des Last-Second-Treffers für den Klassenerhalt am letzten Spieltag sind 23 Prozent der Fans enttäuscht von der Leistung der Stuttgarter.