Camila Cabello wird beim Champions-League-Finale Real Madrid - FC Liverpool ausgebuht - sie motzt auf Twitter

Dabei hat die Kubanerin in ihrer Karriere mehr als 75,8 Millionen Tonträger verkauft. Ihre erfolgreichste Single ist „Havana“ mit über 18,6 Millionen verkauften Einheiten.

Im Stade de France eröffnete die 25-Jährige am Samstagabend das Endspiel in der Königsklasse. Eine große Ehre für Cabello, die mittlerweile auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Es sollte ihr großer Auftritt in Europa vor einem Millionen-Publikum werden.