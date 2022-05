Anzeige

Champions League: Zum 10. Mal in Serie gewinnt ein Kroate die Königsklasse - diesmal Modric mit Real gegen Liverpool Unglaubliche CL-Serie setzt sich fort

Klopp bedient: "Ist das eine Frage?!"

Ljubo Herceg

Wenn der Henkelpott in die Höhe gereckt wird, jubelt in den letzten zehn Jahren ein kroatischer Spieler. Diese Serie hat sich in Paris fortgesetzt.

Der FC Liverpool war im Champions-League-Finale gegen Real Madrid die dominierende Mannschaft, doch das Team von Jürgen Klopp musste als Verlierer den Rasen in Paris verlassen. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)

Die Königlichen gewannen dank Vinicius Jr. 1:0 gegen die Reds und stemmten zum 14. Mal den Henkelpott in die Höhe.

Mit ein Grund könnte eine kuriosen Statistik sein, denn in den letzten zehn Endspielen in der Königsklasse triumphierte immer die Mannschaft, in der ein Kroate spielte.

So auch 2019, als Klopps Mannschaft in Madrid Tottenham Hotspur mit 2:0 bezwang. Im Team damals: Dejan Lovren!

Doch der kroatische Innenverteidiger spielt seit 2020 für Zenit St. Petersburg - und im aktuellen Kader des englischen Vize-Meisters stehen zwar zahlreiche Legionäre, aber kein Kroate mehr. Keine guten Vorzeichen für Klopp und Co.! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Modric gewinnt seinen fünften CL-Titel mit Real Madrid

Anders bei Real, denn bei den Königlichen schwingt im Mittelfeld immer noch Luka Modric das Zepter.

Und der kroatische Spielmacher gewann 2014 (4:1 gegen Atletico) seinen ersten von nun fünf Champions-League-Titeln. 2016 rangen die Galaktischen ebenfalls ihren Stadtrivalen nach Elfmeterschießen mit 5:3 nieder, 2017 wurde Juventus Turin mit 4:1 deklassiert und 2018 Liverpool mit 3:1 bezwungen. (EINZELKRITIK: Salah der tragische Held - die Noten der Liverpool-Stars)

2022 konnte der kroatische Vize-Weltmeister wieder mit den Galaktischen jubeln - zum Leidwesen von Liverpool. (EINZELKRITIK: Courtois überragend - die Noten der Real-Stars)

Modric, Casemiro, Karim Benzema, Isco, Toni Kroos, Nacho Fernandez, Daniel Carvajal, Marcelo und Gareth Bale haben jetzt fünf Mal die Königsklasse gewonnen. Nur Real-Legende Paco Gento hat mit sechs - einen Titel mehr auf dem Konto.

Neben Modric stand bei den Blancos noch ein weiterer Kroate im Kader: Mateo Kovacic. Der heutige Chelsea-Star gewann auch drei Mal den Henkelpott, ehe er im vergangenen Jahr mit den Blues seinen vierten CL-Erfolg perfekt machte. Die Tuchel-Truppe besiegte Manchester City 1:0 in Porto.

Zwei Kroaten gewinnen mit Bayern den Henkelpott

Den Anfang dieser unglaublichen Serie machte 2013 Mario Mandzukic mit dem FC Bayern, als der kroatische Stürmer das 1:0 im Wembley gegen den BVB erzielte. Die Münchner gewannen letztlich 2:1 und machten das Triple perfekt.

Beim CL-Triumph 2020 mit Hansi Flick stand mit Ivan Perisic ebenfalls ein Kroate im Kader des deutschen Rekordmeisters. In Lissabon wies der FCB Paris Saint-Germain mit 1:0 in die Schranken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Und last, but not least: 2015 stemmte der Ex-Schalker Ivan Rakitic mit dem FC Barcelona den Henkelpott in Höhe, als die Katalanen Juventus Turin mit 3:0 aus dem Berliner Olympiastadion schossen.

Und 2023? Wer beim kommenden Champions-League-Finale in Istanbul sich gute Chancen auf den Titel ausrechnen will, sollte vielleicht einen Kroaten im Kader haben. Denn anscheinend hat es nun 10 Mal in Serie Glück und Erfolg gebracht. Kaum zu glauben… (SERVICE: Klopp mit Ansage nach Real-Pleite)

Kroatische Champions-League-Sieger

2013: Mario Mandzukic mit dem FC Bayern

2014: Luka Modric mit Real Madrid

2015: Ivan Rakitic mit dem FC Barcelona

2016: Modric, Mateo Kovacic mit Real Madrid

2017: Modric, Kovacic mit Real Madrid

2018: Modric, Kovacic mit Real Madrid

2019: Dejan Lovren mit dem FC Liverpool

2020: Ivan Perisic mit dem FC Bayern

2021: Kovacic mit dem FC Chelsea

2022: Modric mit Real Madrid

