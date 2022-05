Anzeige

Champions League: "Das schlechteste Real der letzten Jahre" - Pressestimmen zum Triumph von Real Madrid über den FC Liverpool „Schlechtestes Real der letzten Jahre“

Klopp nach Final-Niederlage: "Wenn der Torwart 'Man of the match ist'..."

Real Madrid bezwingt den FC Liverpool erneut und krönt sich zum Champions-League-Sieger. SPORT1 fasst die Pressestimmen zum Finale zusammen.

Real Madrid hat es wieder geschafft!

Das Team von Carlo Ancelotti bezwang im Finale der Champions League den FC Liverpool mit 1:0 (0:0) und sicherte den Königlichen den 14. Landesmeister-Titel.

Vinicius Junior erzielte in der 59. Minute das entscheidende Tor für die Königlichen und krönte so die spektakuläre Königsklassen-Saison der Madrilenen. Für Jürgen Klopp und sein Team ist es bereits die zweite Enttäuschung binnen weniger Tage. Erst am vergangenen Wochenende mussten sich die Reds im Meisterschaftsendspurt Manchester City geschlagen geben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die internationale Presse huldigt dem Champion und verneigt sich vor Torwart Thibaut Courtois, der mit seinen starken Paraden maßgeblich am Titelgewinn beteiligt war. Auch Carlo Ancelotti wird gefeiert., Klopp erhält Mitgefühl. Aber auch die chaotischen Szenen rund um den Einlass ins Stadion werden thematisiert. (Die Stimmen zum Finale)

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Spanien

Marca: „Hier ist Madrid. Real Madrid reckt seinen 14. Europapokal in den Himmel über Paris nach einem denkwürdigen Finale gegen Liverpool und einem emotionalen Weg gegen PSG, Chelsea und City, der schon Teil der Klub-, Fußball- und Sportgeschichte ist. Carlo Ancelotti und Karim Benzema waren die großes Architekten eines Siegs, an den niemand geglaubt hat und der gefeiert wurde wie keiner zuvor. (...) Endloser Ruhm für das weiße Team, das die Champions League auf die brillanteste Art und Weise gewonnen hat. (...) Man kann Jürgen Klopp gar nichts vorwerfen, er hat alles versucht. Aus Courtois‘ Händen sollte man einen Guss herstellen und sie in einem Museum ausstellen. Real Madrid ist unsterblich.“

El País: „Der Ruhm von Real Madrid ist unendlich. Die Weißen erreichen ihren 14. Europapokal mit einem kolossalen Courtois und einem Tor von Vinicius, das gegen ein verdienstvolles Liverpool reicht.“

„Der 14. gehört Courtois“

Mundo Deportivo: „Der 14. gehört Courtois. Real Madrid hat die 14. Champions League, ‚La 14′, gegen Liverpool durch ein einziges Tor von Vinicius in der 58. Minute und nach einem wahren Kraftakt von Thibault Courtois gewonnen. Der Belgier hatte im Vorfeld verkündet, er stehe „auf der guten Seite der Geschichte“, in Wirklichkeit schrieb er mit fünf außergewöhnlichen Paraden gegen Salah und Mané die Geschichte des Finales.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Sport: „Die Champions von Courtois. Die weiße Mannschaft holt sich den 14. Champions-League-Titel mit einem einzigen Torschuss und einem Starauftritt des Torwarts. Die Glücksgöttin Fortuna war auf Reals Seite. Das schlechteste Real der letzten Jahre holt überraschend zwei Titel. Liverpool hätte diesmal weitaus mehr verdient.“

AS: „14-mal Meister!!! Es ist unmöglich, sie nicht zu lieben. Real erobert den vierzehnten Titel mit einem außergewöhnlichen Courtois und einem Treffer von Vinicius. Liverpool gab den Ton an, aber am Ende setzte sich die Erfahrung von Ancelottis Mannschaft beim schwersten Turnier der Geschichte durch. Heldenhaft, unerklärlich, paranormal oder übernatürlich. Eine nicht endende Legende.“

England

The Guardian: „Für Liverpool war es ein Spiel zu viel. Die Nummer 63 in einer Saison, in der sie jedes Spiel bestritten hatten, sollte ihnen den krönenden Abschluss bringen. (...) Es hat nicht sollen sein. An einem Abend, an dem sich der Anpfiff wegen der Probleme der Liverpool-Fans vor dem Stadion um 36 Minuten verzögerte, gab ihr Team alles, um Reals geheimnisvollen Mythos zu brechen, wonach der spanische Meister Endspiele nicht verliert.“

„Carletto der Große“

Daily Mail: „Die Mannschaft von Carlo Ancelotti war auf dem Weg zum Champions-League-Finale auf Wunder angewiesen, und in Paris gelang ihr mit einer herausragenden Leistung ihres Torhüters Thibaut Courtois ein weiteres, das manchmal jeder Logik trotzte und ihr den bemerkenswerten vierzehnten Triumph im größten Vereinswettbewerb der Welt bescherte (...) Es gibt keinen Grund für Jürgen Klopp, dieses Team auseinanderzureißen. Liverpool verliert unglücklich, Courtois hatte einen dieser Tage als Torwart, an denen man unschlagbar wirkt.“

The Sun: „Stade de Farce. Fan-Chaos beim Champions-League-Finale, Tränengas gegen friedliche Fans.“

Hier versinkt Paris im Fan-Chaos

zum Spiel: „Verrückt! Liverpool wird erneut das Herz gebrochen, während sich Real Madrid durch einen 1:0-Sieg zu Europas König krönt.“

The Times: „Courtois und Vinicius verwehren Liverpool den Sieg in Paris. Es ist ihre Trophäe, es ist ihr Wettbewerb und alle anderen sind in der Champions League nur die Jäger. So sieht es aus: Real Madrid und Carlo Ancelotti sind wieder die Herrscher Europas.“

Mirror: „DEJA VU! Wie schon 2018 gewinnt Real Madrid die Champions League gegen Liverpool - doch das Chaos vor dem Spiel ruiniert das Spektakel.“

Guardian: „Courtois‘ Heldentaten und Vinícius verhindern einen Sieg der Reds in Paris.“

Italien

La Gazzetta dello Sport: „Carletto der Große. Keiner ist wie Ancelotti, der mit seinem vierten Champions League-Titel eine Karriere ohnegleichen krönt. Sein Triumph ist ein Meisterwerk von Taktik und Demut. Er zählte nicht zu den Favoriten dieser Champions League, doch er hat den Mut und die Kraft für den Sieg aufgebracht.“

Corriere dello Sport: „Carlo, der Kaiser. Ancelottis Triumph ist ein Sieg italienischer Fußball-Schule und bezeugt einmal mehr, dass Fußball ein raffiniertes Handwerk ist. 90 Minuten spielt Real, um sich vor dem Angriff Liverpools zu verteidigen. Ancelottis Erfahrung siegt über alles.“

„Die Unsterblichen“

Tuttosport: „König Carlo schreibt Fußballgeschichte und gewinnt seinen vierten Titel, ein Rekord für einen Trainer. Ancelotti und seine Jungs sind die Kaiser des internationalen Fußballs. Entscheidend ist seine Spielerwahl. Ancelotti beweist wieder einmal, ein Fußballgenie zu sein.“

Corriere della sera: „Niemand ist wie Ancelotti, seine Ruhe und seine Erfahrung im Umgang mit den Spielern sind einmalig. Er kennt seine Jungs und ihre Talente wie kein anderer. Ancelotti bleibt trotz all der Erfolge seiner Karriere er selbst, mit seiner Leichtigkeit und seinem Humor.“

Frankreich

L‘Équipe: „Die Unsterblichen. Real gewinnt im Finale gegen Liverpool seine 14. Champions League. (...) Die Organisation im Stade de France wurde zum Fiasko. Die Massenpanik durch Fans ohne Ticket verzögerte den Zugang zum Stadion und den Anpfiff und stellte die außergewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen infrage.“

„Epische, königliche Nacht in Paris“

Le Parisien: „Massenpanik und Zusammenstöße: Ein chaotischer Abend im Stade de France.“

Österreich

Kronenzeitung: „Die Würfel sind gefallen - und sie sind nicht auf den FC Liverpool gefallen: Der Sieger der Champions League 2021/22 heißt Real Madrid! Trotz zeitweise krasser Feld-Unterlegenheit und eines massiven Chancen-Minus setzten sich die „Königlichen“ dank des Treffers von Vinicius Junior in Minute 59 mit 1:0 gegen die „Reds“ durch. Real war wie in den vorangegangenen Champions-League-Spielen auch im Finale gnadenlos effizient - zudem hielt Torhüter Thibaut Courtois im Stade de France in Paris überragend.“

Schweiz

Blick: „Epische, königliche Nacht in Paris. Der Henkelpott geht zum 14. Mal nach Madrid. Warum? Weil Real in Courtois einen überragenden Goalie hat, eiskalt einnetzt und solidarisch verteidigt. Liverpool leckt die Wunden. Die schlimmsten Szenen gibt‘s vor dem Spiel.“

Niederlande

Algemeen Dagblad: „Er träumte vom zweiten Champions-League-Pokal seiner Karriere. Aber Virgil van Dijk bleibt vorläufig bei einem. Liverpool und er bissen sich an der Zähigkeit von Real Madrid die Zähne aus. Ein Tor von Vinicius Junior machte den Unterschied in Paris. Ein beeindruckender Torwart mit vier Armen und vier Beinen.“

