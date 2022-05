Kunstturnen: Nguyen-Comeback mit zwei vierten Plätzen

Marcel Nguyen hat sich mit zwei vierten Plätzen beim Challenge Cup in Warna fast ein Jahr nach einem Kreuzbandriss zurückgemeldet.

Der zweimalige Barren-Europameister Marcel Nguyen hat sich mit zwei vierten Plätzen beim Challenge Cup im bulgarischen Warna fast ein Jahr nach einem Kreuzbandriss auf der Kunstturn-Bühne zurückgemeldet. An seinem Spezialgerät und auch am Reck verpasste der 34-Jährige nur knapp die Medaillen, hinzu kam Rang sechs an den Ringen.