Klopp-Ansage nach Niederlage mit Liverpool gegen Real Madrid: "Ihr werdet uns wiedersehen"

Toni Kroos (Real Madrid): „Vor der Saison habe ich nicht damit gerecht, dass wir ins Champions-League-Finale kommen - geschweige denn es zu gewinnen. Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, den Pokal jetzt fünfmal gewonnen zu haben. Zu Hause bin ich der Mann bzw. der Papa. Es war das erste Mal, dass alle meine Kinder im Stadion waren und das war mein großes Ziel, dass dies nochmal passiert. Ihnen gilt ganz großer Dank. Sowas kann immer nur im Team gelingen. Der Trainer hat nach dem Spiel einfach nur danke zu uns gesagt, dass er das nochmal erleben darf. Den Dank können wir nur zurückgeben, denn es gibt keinen Trainer, der so nah an den Spielern ist. Wie wichtig das ist, haben wir gesehen. (BERICHT: Kroos bricht ZDF-Interview ab)

Alaba: „Unser Glaube war unglaublich“

David Alaba (Real Madrid): „Dieser Moment ist unbeschreiblich und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist unglaublich, einfach geil. Ich bin überglücklich. Jedes Finale schreibt seine eigene Geschichte und es ist immer etwas Besonderes. Der Glaube, den wir diese Saison haben, ist unglaublich. Wir werden nicht nervös, glauben an unsere Stärke und dann schlagen wir zu.“ (Real-Noten: Gigant Courtois)

Klopp: „Ihr werdet uns wiedersehen, glaubt mir“

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): „Wenn der Torwart beim Gegner Man of the Match ist, ist immer eine scheiß Nachricht. Die Stimmung in der Kabine war nicht gut. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir die aus dem Stadion fegen. Die haben Klasse und sind abgezockt ohne Ende. Für die Jungs ist das jetzt aber brutal schwer. Das ist die maximale Enttäuschung. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, aber bei ihnen ist das noch nicht so richtig angekommen.“