Real Madrid, Noten: Gigant Thibaut Courtois überragt gegen FC Liverpool im Champions League-Finale

Galaktischer 14. Titel für Real Madrid in der Champions League!

Die Madrilenen überzeugten vor allem mit einer defensiv engagierten Leistung. Die Liverpooler schafften es nicht, ihre Vielzahl an Torchancen zu nutzen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Courtois nicht nur gegen Mané sensationell

THIBAUT COURTOIS: Hielt Real in der ersten Halbzeit mit überragenden Paraden im Spiel. Vor allem in der 19. Minute zeigte er gegen Sadio Mané eine sensationelle Rettungstat. Am Ende war er verantwortlich für den Sieg und der Spieler des Spiels. SPORT1-Note: 1