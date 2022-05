FC Liverpoo,l Noten: Mohamed Salah tragisch gegen Real Madrid im Champions-League-Finale

ALISSON BECKER: Sah beim aberkannten 0:1 durch Benzema im Duett mit Konaté unglücklich aus, obwohl er nicht viel mehr ausrichten konnte. Leistete sich in Halbzeit beinahe einen folgenschweren Fehler beim Rausspielen. Vereitelte in der zweiten Hälfte einige Konterchancen von Real erstklassig, wirkte aber nicht wie ein Fels in der Brandung. SPORT1-Note: 3,5

Robertson und Alexander-Arnold schwächeln

IBRAHIMA KONATÉ: Unterstrich den Grund, warum Klopp in anstatt Joel Matip aufstellte: Athletik und Tempo. Robust im Zweikampf, löste Drucksituationen immer wieder spielerisch. In dieser Form der Mann für die Zukunft neben van Dijk. SPORT1-Note: 2

Thiago von Verletzung gebremst

JORDAN HENDERSON (bis 77.): Sehr aggressiv im Pressing, führte an. Stellte Kroos über große Teile des Spiels sehr effektiv zu. Gestaltet viele Angriffe mit, konnte aber nicht entscheidend eingreifen. Verließ das Feld in der 77. Minute für Naby Keita. SPORT1-Note: 3,5

Salah dreht mächtig auf - aber Courtois unbezwingbar

MOHAMED SALAH: Holte viele Bälle im Zentrum ab. Außen im 1-gegen-1 zu Beginn ungewohnt ineffektiv. Setzte eine sehr gute Kopfballchance in Halbzeit eins genau in Courtois Hände. Drehte in der zweiten Hälfte mächtig auf, scheiterte aber mehrfach am unbezwingbar wirkenden Courtois. SPORT1-Note: 3