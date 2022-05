"Sch***-Fragen!" Toni Kroos bricht ZDF-Interview nach Champions-League-Sieg mit Real Madrid ab

Auslöser waren zwei Fragen, in denen Kaben den Real-Profi auf den Spielverlauf ansprach, den Liverpool weitgehend dominiert hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Champions-League-Finale: Kroos bricht ZDF-Interview ab

Kaben: „War es überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?“

Kroos: „Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich - und dann stellst du mir zwei so Sch***-Fragen! Das ist ja Wahnsinn. Es ist doch nicht überraschend, dass du gegen Liverpool manchmal in Bedrängnis gerätst, was ist das für eine Frage? Wir spielen hier ja nicht ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions-League-Finale.“