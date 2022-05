French Open: Warum Rafael Nadals Onkel seinen Gegner coacht

Immer wieder musste der Spanier anhalten und Autogramme geben, ein TV-Team versuchte, ein kurzes Interview zu bekommen. Der 61-Jährige ist ein großer Name in der Tennisszene - er war der Mann, der seinen Neffen Rafael zu dem gemacht hat, was er heute ist: Grand-Slam-Rekordsieger, 13-maliger Paris-Champion, ein Topstar im Sport mit vielen Millionen auf dem Konto. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Tennis )

„Ich bin sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat“, sagte schon oft der 35-Jährige, der nun in eine ungewohnte Situation kommt.

Rafael Nadal stellte sich Ende 2016 nach Krise neu auf

Ende 2016 wurde Carlos Moya zum neuen starken Mann in Nadals Betreuerstab - der Kontakt war noch von Toni eingefädelt worden. Der Onkel fühlte sich dann aber bald als fünftes Rad am Wagen (“Ich habe früher alles entschieden, jetzt sind wir am Punkt, an dem ich nichts mehr entscheide“) und verkündete seinen Abschied, von dem Rafael seinerzeit aus den Medien erfuhr.